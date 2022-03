Man spoort echtgenote op bij ex-man thuis en steekt hem met schroevendraaier 

De 43-jarige Anthony A. is woensdagmorgen naar de woning van de ex-man van zijn vrouw getogen, om haar daar op te sporen. Hij trof haar niet ter plaatse aan, maar raakte verwikkeld in een woordenwisseling met de ex van zijn vrouw, die uitmondde in een steekpartij.

Dit geval deed zich voor aan de Badmintonstraat in Suriname. Tijdens de vechtpartij haalde Anthony een schroevendraaier tevoorschijn en stak daarmee de ex-man in het gelaat. Het slachtoffer werd met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

Hij is na de medische behandeling huiswaarts gestuurd en verkeert buiten levensgevaar. De politie van Latour heeft Anthony na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.