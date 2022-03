Man bedreigt ex-vrouw en familie met de dood 

De Surinaamse politie heeft Soekhrachari R. dinsdag voor bedreiging achter slot en grendel geplaatst. Dit gebeurde nadat hij zijn ex-vrouw en haar familie, waar zij haar intrek heeft genomen, met de dood heeft bedreigd.

De 44-jarige verdachte en zijn ex wonen al drie maanden niet meer samen. Vanwege de ellende in huis nam de vrouw haar intrek bij haar familie in. De verdachte gaat steeds bij de familie en doet bedreigende uitlatingen.

Hij is in 2019 in vrijheid gesteld voor een soortgelijk delict. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is R. ingesloten.