Automobilist rijdt schutting kapot; zegt dat remmen het niet deden

De bestuurder van deze auto verklaarde dinsdagavond dat zijn remmen het niet meer deden. Hierdoor zou de man een schutting van een woonhuis hebben kapotgereden.

Het gaat om een eenzijdig ongeval dat na 19.00u gebeurde aan de Jacquelinaweg in Suriname.

De bejaarde bewoner van het woonhuis in de zijstraat van de Frederikshoop is geschrokken van het ongeval. Zijn kleinzoon is vaak nog aan het spelen op de plek waar de auto de schutting raakte. Gelukkig was dat nu niet het geval.

Hij zit ook met de handen in het haar omdat hij in deze buurt alles op slot wil doen en de poort altijd dicht heeft. Door de aanrijding is de omrastering beschadigd. Het zal zeker een paar dagen duren voor de poort en de schutting weer gemaakt zijn.

De bejaarde man is er niet gerust op.