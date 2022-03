In Frans-Guyana heeft zich dinsdagmiddag rond 13.35 uur lokale tijd een aardbeving voorgedaan met een kracht van 6.1 op de schaal van Richter. De beving heeft zich voorgedaan in Cayenne, meldt het National Center for Seismology (NCS).

De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 1174 kilometer ten noordoosten van Cayenne. Het is niet bekend als trillingen zijn gevoeld in Suriname.