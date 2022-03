61-jarige man steekt slaapkamer in brand na ruzie met huisgenoten

De verdachte Ronald D. (61) stak dinsdag zijn slaapkamer in brand, nadat hij ruzie met zijn huisgenoten kreeg. Dit gebeurde omstreeks 13.00u aan de Emileweg in Suriname.

Maandagavond onstond er een ruzie tussen Ronald en zijn huisgenoten. Hij woont in bij zijn broer. Na de ruzie verliet hij de plaats. Gekomen op de hoek van de Indira Gandhiweg en de Emileweg zakte de man in elkaar. Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Na de behandeling kwam hij dinsdagmorgen thuis aan en maakte wederom ruzie met zijn huisgenoten. Hij deed daarbij de uitlating dat hij de woning in brand zou steken. Gelijk hierna vertrok hij uit huis en kwam met een jerrycan terug. De huisgenoten vermoeden dat hij brandstof was gaan kopen.

Kort daarna zag men rook ontwikkelingen en vlammen uit zijn slaapkamer komen. Door tussenkomst van de alerte buren en de huisgenoten konden zij het vuur blussen. De schade is beperkt gebleven in de slaapkamer. Na zijn daad rende Ronald het bos in, waar hij door politie in de kraag is gevat.

Het gaat in deze om een laagbouw, die niet tegen brand is verzekerd. Het is verdeeld in twee woongedeelten met een gang in het midden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelulken voorgedaan. De brandweer van Lelydorp was ingeschakeld, maar hoefde niet op te treden.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.