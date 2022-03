Politie heeft nog vragen over gewelddadige dood Shanty (24)

Het lichaam van de 24-jarige studente Shanty Kwidama werd op vrijdag 25 februari gevonden in een flat aan de Van Maanenkade. Ze is met geweld om het leven gebracht.

Een 28-jarige Rotterdammer die zich op dezelfde vrijdagmiddag bij de politie meldde, om te vertellen dat er in het huis aan de Van Maanenkade een overleden vrouw zou liggen, is aangehouden als verdachte.

Ondanks dat er al iemand is aangehouden is het rechercheteam dat onderzoek doet naar haar dood, nog altijd op zoek naar getuigen en meer informatie. Dat kwam in het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 22 maart naar voren.

De politie is bezig met het onderzoek naar wat er precies in de flat is gebeurd. Het onderzoeksteam wil bijvoorbeeld nog weten wat de connectie en hoe de relatie tussen de 28-jarige verdachte en Shanty was.

Ook flatbewoners worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie als ze in de dagen voor de vondst van het lichaam van Shanty iets hebben gezien of gehoord dat met haar dood te maken kan hebben, bijvoorbeeld een ruzie.

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u ook contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 06- 57876279.