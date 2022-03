Pick-up eindigt in trens na aanrijding te Leiding 18

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen dinsdagmorgen te Leiding 18 in Suriname, is de bestuurder van deze pick-up deels in de trens beland. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat betrokkenen voor de aanrijding over de Leiding 18 reden. Beiden maaken vermoedelijk een inschattingsfout, waarbij de bestuurder van pick-up uitweek en in de trens eindigde (foto), terwijl de andere automobilist op straat bleef.

Beide bestuurders zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en ze verkeerden ten tijde van het ongeval niet onder invloed van alcohol.