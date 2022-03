Fikse stijging coronabesmettingen: 79 nieuwe gevallen en 1 dode

In Suriname is het aantal nieuwe coronabesmettingen de afgelopen 24 uur weer flink gestegen. Zaterdag was er nog sprake van 12 nieuwe gevallen en zondag 18. Maandag is het aantal nieuwe gevallen gestegen naar 79, na 440 keer testen.

Dat blijkt maandagavond 21 maart uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat 1 persoon om het leven is gekomen na ernstige ziekte als gevolg van besmetting met het coronavirus.

In de ziekenhuizen liggen op dit moment 6 patiënten en op de IC niemand.

Het ministerie van Volksgezondheid houdt op dinsdag 22 maart weer een persconferentie. Tijdens deze persconferentie zal er worden ingegaan op diverse actuele ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19. De epidemiologische situatie en het incorporeren van de Covid-19 in de reguliere gezondheidszorg zullen worden belicht meldt de CDS.

De cijfers van maandag 21 maart 2022: