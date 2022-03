VIDEO: Auto eindigt ondersteboven in kanaal

De bestuurder van deze auto mag van geluk spreken dat hij zijn auto heelhuids heeft kunnen verlaten. De man eindigde vanmorgen vroeg ondersteboven met zijn voertuig in het kanaal. De auto ligt bijna geheel in het water.

Het gaat om een eenzijdig ongeval te Wageningen in Suriname, nabij het vliegveld. Vernomen wordt dat de bestuurder een bocht te scherp zou hebben gemaakt, waarna hij met zijn auto van de weg ging. In het filmpje is te zien dat drie wielen nog boven het water uitsteken.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld, maar hoede geen ambulance op te roepen omdat de bestuurder met de schrik vrij kwam. Wel is er een sleepdienst ingeschakeld om de auto uit het kanaal te takelen.

De beelden: