SS Promotions pleit voor openstellen entertainment sector Suriname

Shami Khusial van de organisatie SS Promotions, is niet te spreken over de huidige ‘wild west’ situatie in de Surinaamse entertainment sector. Hij pleit voor het openstellen van de sector.

“De sector is nog niet officieel opengesteld door de overheid, maar er worden normaal feesten gehouden. Deze vinden elk weekend, op vrijdag, zaterdag en zondag in cafés en casino’s plaats. Het is geen geheim, want de flyers waarop deze feesten bekend worden gemaakt, zijn op social media te zien. Dit is helemaal niet eerlijk voor de organisatoren die op een eerlijke manier hun geld willen verdienen”, stelt hij.

De politie is naar zeggen van Khusial wel op de hoogte van de illegale feesten die worden georganiseerd. Er wordt met twee maten gemeten. Bij Phagwa was dat ook duidelijk te zien. Organisatoren die wel een vergunning hadden om een feest te organiseren, werden door de politie aangesproken, maar andere organisatoren daarentegen gingen wel door met feesten.

“Als we nu geen einde aan deze situatie maken, gaat de sector kapot”, meent hij . Alle sectoren zijn geopend inclusief de horeca, tegelijk merkt Khusial dat alleen de entertainment sector nog gesloten is. Hij pleit voor het verkrijgen van gestructureerd en gecontroleerde toestemming om weer events te kunnen organiseren, zodat die sector kan overleven. Een nog langere sluiting is onhoudbaar.

“We weten dat Covid niet meer weggaat”, vervolgt Khusial en zegt: “Ook de overheid heeft voordelen wanneer de sector weer open gaat. We betalen artiesten en vermakelijkheidsbelasting. De entertainmentsector in Nederland is al open. Gedurende de pandemie is ons opgevallen dat Suriname wat maatregelen betreft, steeds in de voetsporen van Nederland is getreden. Maar waarom in dit geval niet?”