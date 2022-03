Mannen slaan vermoedelijke inbreker ziekenhuis in

De politie in Suriname heeft zondag Shabierkoemar B.(35), Radjen S.(21) en Haripersad D.(56) in verzekering gesteld vanwege openlijke geweldpleging. Ze zouden een man, die ze verdenken van inbraak, in elkaar geslagen hebben.

De politie van Livorno kreeg zondagochtend rond 02.00u een melding van een vechtpartij aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname.

Drie mannen zouden het slachtoffer M.K. (54) uit het niets hebben geslagen, waarbij hij ernstig gewond raakte. Hij liep tengevolge van de mishandeling drie rib fracturen op en is thans opgenomen in het ziekenhuis. Ook liep hij letsel op in zijn gezicht.

De verdachten vermoeden dat M.K. thuis bij één van hen heeft ingebroken. Op basis van dit vermoeden vond de mishandeling plaats. De man werd na de mishandeling naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd, waar hij ter observatie is opgenomen.

De politie van Livorno hield de mannen ter plaatse aan waarna ze werden overgebracht naar het politiebureau. Ze zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.