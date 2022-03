Launch 3x3 Rolstoelbasketbal op zondag 3 april

Op zondag 3 april vindt de launch plaats van 3×3 Rolstoelbasketbal Suriname. De Ilonka Elmont Foundation en Fonds Kind & Handicap organiseren deze bijeenkomst en verwezenlijken hiermee één van de dromen van de Surinaamse Basketbal Associatie (SBA) en het Nationaal Paralympisch Comité (NPC) Suriname.

De Ilonka Elmont Foundation zal samen met de SBA zorgen voor de opzet van de trainingen en de launch. Na de launch zal de Foundation, die zich al jaren inzet om kinderen en jongeren met een beperking meer te kunnen laten sporten en bewegen, alle materialen aan de SBA overdragen. Fonds Kind&Handicap, Basketball Experience NL (BEN) en Ilonka Elmont Foundation hebben voor de middelen gezorgd die nodig zijn om de sport te kunnen beoefenen.

Het door de Foundation op maat gemaakt Ready&Able 3×3 Rolstoelbasketbal ‘Train-the-Trainer’ programma is voor dit project ontwikkelt en zal op 1 en 2 april aan de cursisten worden aangeboden. Vaardigheden zullen worden aangeleerd zoals hoe om te gaan met mensen met een beperking in combinatie met Sport & Bewegen, maar ook de thema’s leiderschap en samenwerken zullen aan de orde komen. Tijdens de bijscholing zal het accent worden gelegd op het bekend raken met de spelregels van 3×3 Rolstoelbasketbal en 3×3 basketbal.

Er zijn speciaal hiervoor vier trainers uit Nederland aanwezig. Namens Basketball Experience NL en Fonds Kind & Handicap zullen zij hun ervaring en zienswijze delen over de methodische- en didactische aspecten van de sport. Bij het project worden ook lokale fysiotherapeuten betrokken. Het herkennen van fysieke- en motorische beperkingen is erg belangrijk, omdat mensen met een beperking juist daarop extra aandacht nodig hebben.

De training bestaat uit een theorie, een praktijk- en een certificeringsonderdeel. Met dit “Train-the-Trainer” programma zullen er meer bekwame mensen worden opgeleid, waarmee zij meer ervaring krijgen in het werken met deze doelgroep. Belangrijk, aangezien dit één van de belangrijkste bouwstenen is voor de sportontwikkeling in Suriname.

De uitreiking van de certificaten vindt plaats tijdens de launch van het project op 3 april a.s.

Eén bijzonder detail is dat Borger Breeveld, acteur, mediamanager en journalist, niet allen het project ondersteunt maar ook zelf deelnemer is en speler zal zijn tijdens de demo bij de launch.

Van het viertal is niet alleen Nico Teunissen maar Gertjan van der Linden, coach van het Nederlands dames rolstoelbasketbalteam, al eerder voor het ‘Ready&Able Train-the-Trainersprogramma’ in Suriname geweest. Verder reist ook Martin Ho Sui Sang af. Martin is program manager basketball development van de Nederlandse Basketbalbond en gespecialiseerd op het technisch vlak en de regelgeving van 3×3 Basketbal en 3×3 Rolstoelbasketbal. Mark Aalders, ex-international Nederlands rolstoelbasketbalteam en clinic instructeur BEN is ook aanwezig. Nico Teunissen, voorzitter Fonds Kind & Handicap en bestuurslid van BEN is partner van de Foundation en completeert de delegatie.

Fonds Kind & Handicap heeft 12 basketbalrolstoelen en 15 stuks 3×3 basketballen gedoneerd, volgens planning zijn deze al voor de launch ingeklaard. Basketball Experience NL financiert drie trainers/coaches. Torarica Community Fund draagt zorg voor hen een aangenaam verblijf. De organisatie en training is in handen van de Foundation. Door deze gezamenlijke ondersteuning kan dit mooie initiatief gerealiseerd worden.