Een man heeft in het weekend bijkans SRD 6000 gestolen uit de kassa van een winkel in Paramaribo. Hij wist na de daad onopgemerkt de plaats te verlaten.

De diefstal is vastgelegd op camerabeelden. Te zien is dat de man als een klant in de winkel komt en rondloopt. Op een onbewaakt moment neemt hij het geld uit de kassa en verlaat meteen de zaak.

De winkelier ontdekte na enige tijd de diefstal en schakelde de politie in. De wetsdienaren werken aan de aanhouding van de verdachte.