Jongeman op scooter gewond nadat auto afslaat

Omstanders kijken toe hoe een gewonde jongeman door ambulancepersoneel op de brancard wordt gelegd, om hem naar de Spoedeisende Hulp te vervoeren. Dit na een aanrijding zondag aan het einde van middag aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Een automobilist reed over bovengenoemde weg en kwam vanuit de richting van Latour. Ter hoogte van pandnummer 131 sloeg hij af in een inrit. In dezelfde rijrichting reed er echter een jongeman op scooter op het bromfietspad, die rechtdoor reed.

Bij het afslaan vond er een botsing plaats op het bromfietspad, waarbij de jongeman gewond raakte. Zowel de scooter als de auto liepen schade op. De scooter bestuurder is met een ambulance naar de SEH vervoerd. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.