Heethoofd aangehouden voor brandstichting bij woning broer

Een oud bekende van de Surinaamse politie is deze week in verzekering gesteld voor brandstichting en vernieling. De man genaamd Geri stichtte brand bij de woning van zijn broer en is afgelopen vrijdag na bijna een maand aangehouden.

De politie van De Nieuwe Grond kreeg op dinsdag 22 februari melding van brandstichting en vernieling aan de Ragoenathweg in Suriname. De agenten gingen na de melding ter plaatse voor onderzoek en troffen S.P., een broer van Geri daar aan. Hij verklaarde dat Geri in beschonken toestand na een woordenwisseling enkele shutterglazen van zijn huis kapot sloeg.

Daarna verliet Geri de plaats en uitte daarbij de dreigende woorden dat hij de woning van zijn broer in brand zou steken, als die de politie zou inschakelen.

In de vroege ochtend van woensdag 23 februari, terwijl P.S. nog op bed lag, rook hij op een gegeven moment een nare geur alsof iemand iets in brand stak. Hij stond op en nam poolshoogte. Toen hij naar buiten keek zag hij zijn broertje Geri met een fles in de hand, uit zijn erf wegrennen. Op dat moment zag P.S. vuur buiten zijn woning.

Hij snelde naar buiten en zag dat de achterzijde van zijn huis in brand stond. Het lukte hem om het vuur met emmers water te blussen. Daarna schakelde hij de politie in. Geri wist al die tijd uit handen van de politie te blijven, totdat hij op vrijdag 18 maart op een adres aan de Mopentiboweg door agenten van Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) werd opgespoord en aangehouden.

De heethoofd werd overgedragen aan de politie van De Nieuwe Grond voor verder onderzoek. Hij ontkent het huis van zijn broer in brand te hebben gestoken, doch geeft wel toe enkele shutterglazen stuk te hebben geslagen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd Geri ter zake brandstichting en vernieling in verzekering gesteld.