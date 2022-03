DNA-voorzitter Bee bezoekt Nederlandse Tweede Kamer

Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblée van Suriname (DNA), heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij werd daar ontvangen door voorzitter Vera Bergkamp.

Bee bracht het bezoek aan de Tweede Kamer tijdens zijn doorreis vanuit Gabon terug naar Suriname, om Kamervoorzitter Bergkamp te ontmoeten. Ze heette de parlementsvoorzitter en zijn delegatie welkom en sprak met hem over de relatie tussen Nederland en Suriname en de politieke situatie in het land.

Bergkamp en Bee spraken in de Eerste Commissiekamer met elkaar over de politieke situatie in Suriname, de coronapandemie en de interparlementaire samenwerking tussen de twee landen.

“Suriname en Nederland hebben een hele bijzondere relatie”, sprak Bergkamp. “We delen meer dan driehonderd jaar geschiedenis met elkaar, en spreken dezelfde taal. De culturele en persoonlijke banden zijn ook na de Surinaamse Onafhankelijkheid in 1975 zeer nauw gebleven.”

De Kamervoorzitter zei verheugd te zijn dat het wederzijdse partnerschap tussen de twee landen sinds het aantreden van de Surinaamse regering in 2020 is hernieuwd.