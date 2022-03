Bestuurder wijkt uit voor wegverzakking en eindigt ondersteboven in goot

De bestuurder van dit voertuig sneuvelde zondagavond eerste een EBS-stroompaal en belandde vervolgens op z’n kop in de langs de weg lopende goot. Dit gebeurde gisteravond omstreeks 20.45u aan de Kennedyweg in Suriname.

Na de melding ging de politie van Rijsdijk ter plaatse voor onderzoek. De automobilist B.C werd daar aangetroffen en verklaarde dat hij uitweek voor een wegverzakking op de weg.

Daardoor verloor hij de controle over de besturing met als gevolg, dat hij tegen een stroompaal aankwam en vervolgens met de auto over de kop sloeg. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De man is in het bezit van een geldig rijbewijs en was ten tijde van het verkeersongeval niet onder invloed van alcohol. Het voertuig is ter herkeuring in beslag genomen.