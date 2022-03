61-jarige vrouw hardhandig beroofd door buurjongen

Een 61-jarige vrouw in Suriname, is zondag op klaarlichte dag onaangenaam verrast door haar buurjongen, die het gemunt had op haar gouden halsketting. De verdachte Chaquil P. (23) viel zijn eigen buurvrouw op straat aan en maakte daarbij haar ketting van 10 gram buit.

Dit gebeurde gisteren aan de De Boerbuitenweg in Paramaribo. De aangevallen seniore burger vocht kranig terug met de rover, maar kwam tijdens de worsteling ten val, waardoor zij schaafwonden opliep.

Ook haar kleding is vanwege het hevig verzet gescheurd. Na de daad rende Chaquil naar zijn woning. De buren die het geval meemaakten herkenden de verdachte positief.

De vader van de verdachte vond de buitgemaakte ketting bij zijn zoon en bracht deze terug voor zijn buurvrouw.

Ondanks het feit dat de buitgemaakte halsketting terecht is, is de buurjongen voor zijn hardhandige daad na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.