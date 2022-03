Bezopen politieman beroofd van tas bij Bosjebrug

Een agent van politie, tewerkgesteld bij de Algemene Surveillance Dienst (ASD), is afgelopen nacht bij de voet van de Wijdenboschbrug in Suriname overvallen en beroofd van zijn tas.

De politie van Nieuwe Haven werd hierover gewaarschuwd en ging ter plaatse voor onderzoek. Daar aangekomen werd niemand aangetroffen.

Ter hoogte van Molenpad trof de politie hun collega, de politieman W.M. aan, die onder in vloed van alcohol verkeerde. Hij werd overgebracht naar het bureau. Volgens zijn verklaring is hij overvallen door drie criminelen die met zijn tas vandoor zijn gegaan.

De agent was dusdanig onder invloed, dat hij niet in staat was om een verklaring af te leggen. Hij werd met een familielid huiswaarts gestuurd. De politieman werd aangezegd om zich zondag aan te melden bij de politie om gehoord te worden.

Het is vooralsnog niet bekend wat er allemaal in zijn tas zat. De politie van Nieuwe Haven is belast met het onderzoek.