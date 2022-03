Vrouw beschoten tijdens gewapende roofoverval Brownsweg

Vijf gewapende criminelen hebben vrijdagmiddag op twee voertuigen geschoten te Brownsweg in Suriname. Daarbij liep een Braziliaanse vrouw een schotwond in haar zij op.

Haar gezondheidsituatie is stabiel zegt de Surinaamse politie. De rovers die gewapend waren met vuurwapens hebben de langsrijdende voertuigen gedwongen tot stoppen, door op de wagens te schieten. Zij maakten onder bedreiging geld, sieraden, ruw goud en mobiele telefoons van de slachtoffers buit.

Bij een van de berovingen vergat een rover zijn jachtgeweer in de auto van de benadeelde. De politie van Brownsweg heeft het geweer in beslag genomen. De vrouw met schotverwonding is per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort. De daders zijn nog onbekend.