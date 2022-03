VIDEO: Drukte en chaos bij Phagwa viering Waka Pasi

De gemoedelijke Phagwa sfeer die er in de middag bij Waka Pasi in Suriname was, is later op de dag omgeslagen in drukte en chaos. Daarbij moesten politie en militairen uiteindelijk optreden om de mensenmassa weg te sturen.

Uit de beelden blijkt dat voornamelijk jongeren op de been waren. Er braken ook enkele gevechten uit, waaronder een gevecht tussen meiden. De beelden hiervan zijn onder te zien.

De politie heeft een waarschuwingsschot moeten lossen schrijft Starnieuws vanmorgen. Ook werd er een wapen getrokken door een onbekende man, om een gevecht te stoppen.

Volgens een standhouder zou de drukte zijn ontstaan doordat de Palmentuin was afgesloten, waardoor de mensenmassa naar Waka Pasi kwam. Vorig jaar was het ook al druk in die omgeving.