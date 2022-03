Het Zwart Manifest en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme organiseren een Townhall sessie over anti-Zwart racisme en zwarte emancipatie op maandag 21 maart 2022 van 19.00 – 21.00 uur in New Metropolis Zuidoost.

Townhall sessie over anti-zwart racisme

Het bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) heeft de initiatiefnemers van het Zwart Manifest gevraagd om een ‘Townhall sessie’ te organiseren op 21 maart 2022 over anti-Zwartracisme en zwarte emancipatie.

Het doel van deze bijeenkomst is om inzicht te krijgen in de belangrijkste knelpunten en prioriteiten wanneer het gaat om de bestrijding van anti-Zwart racisme zodat het meegenomen kan worden in de ontwikkeling van het nationaal programma van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Livecast

Het wordt een gesprek met/tussen burgers, experts en het maatschappelijk middenveld. Het programma wordt opgenomen in New Metropolis Zuidoost.

Programma

18:30 Inloop publiek

19:00 Welkomstwoord moderator Dionne Abdoelhafiezkhan

19:05 Q&A met Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

19:10 Panel 1: Analyse over anti-Zwart Racisme en Zwarte emancipatie

– Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

– Linda Nooitmeer, Voorzitter NiNsee

– Domenica Ghidei, Nederlands mensenrechtenadvocaat en member of ECRI

– Mitchell Esajas, Vertegenwoordiger Zwart Manifest

19:50 Intermezzo

19:55 Panel 2: drie concrete vormen van Anti-Zwart Racisme en de benodigde aanpak

– Sennay Ghebreab, neuro-informaticus en hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam.

– Lionel Martijn, Directeur OCAN

– Lakiescha Tol, Zetjein

– Iwan Leeuwin

20:35 Gesprek met publiek & de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

20:55 Afronding / conclusie

21:00 Einde

22:00 Napraat gelegenheid

Meepraten?

Online meekijken en praten kan via: https://dezwijger.nl/programma/town-hall-sessie-over-anti-zwart-racisme