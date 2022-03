Gascilinderdief aangehouden door buurtbewoners 

Alerte buurtbewoners hebben vrijdag een verdachte aangehouden, die kort te voren een gascilinder had weggenomen. Hij werd in de ochtend aan de Ormosiastraat in Suriname op heterdaad betrapt en aan de politie van Flora overgedragen.

De verdachte maakt de buurt al geruime tijd onveilig door steeds goederen, voornamelijk gascilinders van de bewoners weg te nemen. Door een goede samenwerking en oplettendheid van de buurtbewoners lukte het hen deze verdachte aan te houden.

Bij de aanhouding werd een 28 lbs gasfles op hem aangetroffen. Ook werden er in een leegstaand pand meer spullen van diefstal aangetroffen.

De verdachte was samen met nog een comparant, die kans zag te ontkomen. Aan zijn opsporing wordt er gewerkt, daar hij een oud bekende is van de Surinaamse politie. In het belang van het onderzoek is deze verdachte in verzekering gesteld.