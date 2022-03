Dronken man vernielt drie auto’s en dreigt met mes

De 23-jarige Kevin L. is zaterdag door de Surinaamse politie in verzekering gesteld, nadat hij drie voertuigen vernielde en een van de aangevers met een mes heeft bedreigd.

De verdachte verkeerde vrijdag onder invloed van alcohol. Hij werd door een van de benadeelden aangesproken, waarna Kevin een mes te voorschijn haalde en hem daarmee bedreigde. De jongeman pakte later een bierfles en sloeg daarmee de achterruit van de auto van de benadeelde stuk.

Na zijn daad rende de verdachte de straat op en sloeg daarbij een linker zijruit van een ander voertuig in. Alsof dat niet genoeg was vernielde hij nog een auto; hij sloeg een deuk in het voorportier met zijn vuist.

De politie van Nieuw Amsterdam heeft de verdachte vandaag opgespoord en aangehouden. Hij is na stemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.