1 coronadode, 23 nieuwe besmettingen en 10 personen in ziekenhuizen

In Suriname zijn op vrijdag 18 maart, Phagwa-dag, 23 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd. Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de update blijkt verder dat 1 persoon om het leven is gekomen na ernstige ziekte als gevolg van besmetting met het coronavirus. In de ziekenhuizen liggen op dit moment 10 patiënten en op de IC niemand.

De cijfers van 18 maart zijn belangrijk als peilmoment, omdat op deze dag sprake is van diverse feesten in verband met Holi Phagwa. Veelal is er na zo een nationale feestdag sprake van een piek van besmettingen omdat velen bij elkaar zijn gekomen en de regels minder nauw in acht worden genomen. Of dat ook het geval zal zijn is over ruim een week te zien.

De cijfers van vrijdag 18 maart 2022: