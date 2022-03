Groot Holi Phagwa spektakel in Wijkpark Transvaal Den Haag

Vandaag, vrijdag 18 maart 2022, vieren meer dan een miljard mensen over de hele wereld het Holi-feest. In Suriname is Holi oftewel Phagwa sinds jaar en dag een nationale vrije dag.

Sedert de vestiging van grote groepen Hindoestanen uit Suriname in Nederland, nu ruim 40 jaar geleden, wordt Holi ook aan de Noordzee intens en uitbundig gevierd.

In Den Haag, waar de meeste Hindoestanen in Nederland wonen, wordt het kleurrijk feest onder de noemer ‘Haagse Holi Hangámá’ oftewel Haags Holi Spektakel op een uitbundige wijze gevierd. De organisatie ligt in handen van Stichting Holi Samen en een aantal Haagse culturele en maatschappelijke organisaties.

Naar verwachting zullen ook dit jaar ruim 5.000 mensen de viering bijwonen in het Wijkpark Transvaal. Het holi-feest is van 13.00 tot 18.00 uur en de toegang is gratis meldt Suriname.nl.