Doneeractie om overleden jongeman naar Nederland te halen

De familie van Chey, die afgelopen week plotseling in London overleed, is een doneeractie gestart om het lichaam van de jongeman naar Nederland te halen.

De in Nederland woonachtige Surinaamse moeder Silvie Kasantirto is kapot door de gebeurtenis, vandaar dat de familie hard haar best doet om hem terug te brengen naar zijn moeder. Hiervoor is echter een flink bedrag nodig.

Via de doneer site ‘Go Fund Me’ is nu een doneeractie gestart om een bedrag van 10.000 euro op te halen. Hiermee wordt het mogelijk om Chey naar Nederland te krijgen en naar zijn moeder te brengen.

