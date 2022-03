Baby van 3 maanden overleden op kinderdagverblijf 

In Suriname is een zuigeling van 3 maanden oud, donderdag overleden op een kinderdagverblijf (crèche) aan de Ringweg in het ressort Munder. De crècheleidster ontdekte dit donderdagmiddag omstreeks 12.45u, toen zij het kind wederom zou voeden.

Tot haar schrik zag ze dat het kind niet meer bewoog. Men probeerde het jongetje nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De ingeschakelde politie van Munder ging na de melding naar het adres voor onderzoek. Het bleek dat de jongen van 3 maanden geen tekenen van leven meer vertoonde.

Een ingeschakelde arts stelde wiegendood vast, maar voor de zekerheid is het ontzielde lichaampje ter obductie in beslag genomen. De zaak is ter plaatse overgedragen aan Kapitale Delicten. Het onderzoek duurt voort.