Ambassadeur Noordzee op bezoek bij minister Amoksi

De niet-residerende ambassadeur van Suriname Stevanus Noordzee die de Republiek Suriname zal vertegenwoordigen bij de staat Israël, is op 16 maart door minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie op zijn kabinet ontvangen. Noordzee wilde weten hoe hij als ambassadeur, van betekenis zou kunnen zijn voor het ministerie van Justitie en Politie.

Met de diplomatieke vertegenwoordiger is diepgaand gesproken over de contacten die in Israel gelegd kunnen worden ten behoeve van de versterking van de politie en andere diensten op het ministerie. Zo wil de minister graag weten wat het beleid in Israël is, wanneer het gaat om gevangenismanagement en handhaving van de openbare orde en veiligheid. De bewindsman wil graag weten wat de modellen en strategieën zijn.

Er is ook gesproken over mogelijkheden voor het verkrijgen van studiebeurzen voor diverse opleidingen en trainingen voor de diensten en onderdelen van het ministerie. De minister gaf aan dat het Korps Politie Suriname (KPS) onderhevig is aan een reorganisatie. Het KPS staat dus open voor het volgen van opleidingen.

Tot slot gaf minister Amoksi aan uit te kijken, naar de verrichtingen van de ambassadeur. De ambassadeur dankte de minister voor de ontvangst en gaf aan uit te kijken naar een vruchtbare samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie.