Politieman terzake mishandeling en oplichting ingesloten 

De agent van politie S.C., tewerkgesteld bij de afdeling nummerbewijzen van het Korps Politie Suriname, is maandag in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van mishandeling van een autobestuurder en oplichting ten nadele van een andere persoon.

Deze wetsdienaar zou een autobestuurder vanwege zijn rijgedrag hebben mishandeld, waardoor hij letsels opliep in zijn gelaat. Terwijl de politie bezig was met de mishandelingszaak, bleek dat er een aangifte van oplichting van USD 600 tegen hem is gedaan.

De politieman ontkent de oplichting. In het belang van het onderzoek is hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.