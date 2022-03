Moeder, zoon en twee comparanten aangehouden met gestolen goederen 

De 40-jarige moeder Danielle V., haar 21-jarige zoon Roche V. en twee comparanten te weten de 44-jarige Silvano W. en de 28-jarige Sergio M. zijn deze week door de recherche van Paramaribo, bijgestaan door Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP), in de kraag gevat.

De recherche kreeg twee aangiften binnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA), dat er goederen waaronder, dvd players, computers, laptops, fotocamera’s en nog veel meer goederen zijn ontvreemd.

De politie kreeg een tip binnen dat op maandag 14 maart twee personen soortgelijke goederen op Noord te koop aanboden. De sterke arm van de wet werkte deze informatie uit. Dit resulteerde in de aanhouding van de verdachten Silvano en Roche. Zij hadden de goederen zoals op de foto te zien bij zich.

Op aanwijzing van het duo werden ook de verdachten Danielle en Sergio aangehouden.

Na onderzoek bleek dat de in beslag genomen goederen niet van BUZA afkomstig zijn maar van een inbraak aan de Argosstraat. In die zaak was Elsinio V. in februari aangehouden. Hij had waarschijnlijk de buit aan de verdachten overgedragen met de bedoeling deze door te verkopen.

In het belang van het onderzoek is het viertal in verzekering gesteld. De goederen zijn in beslag genomen door de politie en zullen na afstemming worden afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.