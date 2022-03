Ministerie: ‘Geen toestemming voor Phagwa feesten’

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten dat er vanuit het ministerie geen toestemming verleend is voor het organiseren van Phagwa feesten in Suriname op vrijdag 18 maart 2022. Conform het presidentieel besluit is feesten nog steeds niet toegestaan, benadrukt het ministerie.

Voor de Holika verbranding, welke een religieus karakter heeft, op donderdag 17 maart 2022, is door het ministerie aan enkele organisatoren, die daarvoor een verzoek hebben ingediend, wel toestemming verleend voor deze activiteit onder stricte Covid-19 protocollen.

Covid-19 is nog een reële dreiging voor de volksgezondheid en het ministerie attendeert u om te allen tijde de MoHanA-regels in acht te nemen. Het is bekend dat in familieverband het Phagwa feest uitbundig gevierd wordt en het daarom nog steeds belangrijk is om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden.

Er wordt een beroep gedaan op organisatoren om af te zien van eventuele Phagwa festiviteiten en verwijst naar berichtgeving van het Korps Politie Suriname die zal optreden bij festiviteiten rondom Phagwa.