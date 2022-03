Dieven maken 10.000 SRD buit bij inbraak op school

Ook scholen in Suriname vallen tegenwoordig ten prooi aan inbrekers. Zo ontdekte de schoolleiding van een Arya Dewaker school te Tamanredjo woensdagmorgen een inbraak op kantoor. Dit gebeurde rond 06.15u aan de Lifongweg.

Na de melding ging de politie van Richelieu ter plaatse voor onderzoek. Het kantoor met een oppervlakte van 3 bij 4 meters, dat beveiligd was met dievenijzer, vertoonde sporen van inbraak. Er zijn verder drie glazen shutters weggehaald, waarna de daders via de ontstane opening toegang kregen tot de kantoorruimte.

Uit een zwarte ladekast werd een geldbedrag groot SRD 10.000 weggenomen. Dit geld behoorde aan de school toe. Ook die kast is geforceerd.

De school beschikt over een wachter. Hij is elke week één dag vrij en juist in de nacht van dinsdag op woensdag was de wachter niet aan het werk. De politie is bezig met het onderzoek. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.