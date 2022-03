Vrouw eindigt op onverklaarbare wijze met auto in goot

In Suriname is de bestuurster van deze auto dinsdagavond rond 19.30u door nog onbekende oorzaak met haar auto in een goot terecht gekomen. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat plaatsvond aan de Scharnierbloemstraat in het Texasproject.

De vrouw verklaarde dat ze op familiebezoek was in de straat. Ze zou gaan parkeren toen er iets mis ging en ze met de auto van de berm schoot. Ze richte daarbij wat vernielingen aan en eindigde in de goot.

Ze kon niet verklaren waardoor het mis ging en klaagde van wat pijn. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en heeft de vrouw met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

Een sleepdienst werd erbij gehaald om de auto uit de goot te halen. Het voertuig is behoorlijk beschadigd.