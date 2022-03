TV: Holi special vanuit tempel in Almere

Naar aanleiding van het Holi-feest zendt NTR vrijdag 18 maart een bijzondere Holispecial uit vanuit de Shri Vishnu Tempel in Almere.

Presentator Narsingh Balwantsingh spreekt hindoepriester Shanti Paragh en speciaal voor Holi doet hij een openingsceremonie waarin hij oproept tot vrede door middel van een mantra. In de uitzending zien we een muzikaal optreden van Madhu Lalbahadoersing en haar bandleden. Daarnaast spreekt presentator Narsingh met twee gasten in wiens leven Holi een speciale betekenis heeft.

Orlando Ganga (62) is adjudant bij de Koninklijke Marechaussee en heeft binnen zijn functie bij de landelijk tactisch commando ervaring opgedaan in oorlogsgebieden. Ganga probeert al jaren zijn collega’s kennis te laten maken met het hindoeïsme. “Holi betekent voor mij een super boost om geconfronteerd te zijn met je hindoezijn. Holi is het goede, het stukje verbondenheid, familie en burengericht. Het geeft mij de boost voor de liefde voor mensen, plant en dier. Het kleurrijk festival met poeder is inmiddels ook bekend bij mijn westerse collega’s.”

Ook spreekt Narsingh met Sonata Gohar (25), radiopresentator bij radio Amor. Zij is jarenlang gepest tijdens haar schoolperiode en heeft van haar zwakte haar kracht gemaakt: “Ik ga altijd naar de Holika dahan: het verbranden van Holika, een kwaadaardig vrouwfiguur uit de hindoeïstische mythologie , die toevallig elk jaar achter het terrein van radiostudio Radio Amor FM plaatsvindt. De Holika verbranding symboliseert dat je alle duisternis achter je laat. Iedereen maakt dingen mee, pesten, iedereen heeft ups en downs. Het negatieve kan je nu achterlaten. De dag erna is een kleurrijk nieuw begin. Ik ben dan altijd in het Zuiderpark in Rotterdam. Je bepoedert iedereen. Al ken je elkaar niet, iedereen is dan familie van elkaar.”