OPINIE: ‘De afgang van Ronald Hooghart’

[INGEZONDEN] – Sedert na de verkiezingen van 2020 is een gedragsverandering bij vakbondsleider Ronald Hooghart waar te nemen, wat duidelijk getypeerd kan worden als zeer hypocritisch gedrag. Het is duidelijk dat Ronald Hooghart de klus kwijt is. De basis voor dit alles is dat Hooghart zich in de periode 2010-2020 heeft geleend voor allerlei onethische praktijken die financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk als onverantwoord kunnen worden getypeerd.

Nu de gevolgen van deze onethische en onverantwoorde daden duidelijk voelbaar zijn binnen de samenleving komt Hooghart de reddende engel spelen. Dat is puur lafheid en een mensonwaardig. Hooghart had liever zowel uit de politiek als uit de vakbeweging moeten stappen en zich met andere zaken moeten bezighouden dan vakbond en politiek, want op beide gebieden past ‘het gezicht Ronald Hooghart’ niet meer.

Vanwege het aantal behaalde stemmen door Hooghart bij de laatste verkiezingen en de opkomsten bij de laatste twee vergaderingen die hij heeft uitgeschreven als CLO-voorzitter, is overduidelijk dat hij op het gebied van politiek en vakbond ter ruste is gelegd door het volk. Hij heeft duidelijk alle credits verloren door als vakbondsleider die in het verleden tegen onrecht opkwam, dat hij juist in de periode 2010-2020 is gaan samenwerken met regeringen om het volk onrecht aan te doen, welke nu voelbaar is door de slechte sociaal-maatschappelijke situatie binnen alle lagen van de samenleving.

De periode 2015-2020 was de ergste periode, waarbij onder andere deze zelfde Hooghart als assembleelid heeft gestemd om het leningenplafond te verhogen, waardoor de nu veroordeelde en voortvluchtige ex-minister Gillmore Hoefdraad ongebreideld nationaal en internationaal kon lenen. Ronald Hooghart is niet de reddende engel, maar medeverantwoordelijk voor het veroorzaken van de grootste monetair-financieel-economische ravage in de Surinaamse politieke geschiedenis, wat nu de basis is voor de huidige slechte sociaal-maatschappelijke situatie in het land. Hij was deel en onderdeel van alle oorzaken!

Het is hooguit belachelijk en ‘below the belt’ dat Hooghart de NPS-voorzitter oproept om de regering te verlaten om zij aan zij met hem te komen strijden voor lotsverbetering. Waar was het verstand en denkvermogen van Hooghart toen hij de NPS verliet vanwege het stellen van zijn eigenbelang boven het volksbelang? De vorige president is een politiek strateeg en dat inzicht heeft Hooghart duidelijk niet.

Bouterse weet duidelijk dat om te rommelen binnen de regering hij de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) aan zijn zijde moest hebben, anders zou hetzelfde lot hem overkomen als Jules Wijdenbosch in 1999. Hij heeft toen bewust gekozen voor Hooghart, omdat hij wist dat Hooghart al jaren verlangde om assembleelid te worden. Hooghart moest duidelijk zorgen voor het in toom houden van de CLO, vooral tussen 2015 en 2020, wat hem ook is gelukt.

Nu de gevolgen van zijn handelingen zichtbaar/voelbaar zijn geworden probeert hij die af te wentelen op de NPS, alsof de huidige situatie te danken is aan het feit dat de NPS in de coalitie/regering zit. Terwijl eenieder weet dat de NPS een partij is van prudent beleid en de NDP een partij is van slecht, corruptief en populistisch beleid, schreeuwt deze Hooghart van de daken dat voor de beste ontwikkeling van Suriname, de NPS en NDP moeten samenwerken.

Al deze uitspattingen van Hooghart zijn ernstige vormen van lafhartig en hypocritisch gedrag van personen die in de pre-dementie fase verkeren, maar daarvan niet bewust zijn.

In april 2016 heeft Hooghart de gang van de regering-Bouterse naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verdedigd, waarbij toenmalige tegenstanders van de IMF-deal het van hem wreed moesten ontgelden.

In mei 2016 was Hooghart ook op de podium in Ocer lovend over de gang naar het IMF.

Nadat de huidige regering had aangekondigd naar het IMF te zullen gaan, was Hooghart één van de eerste personen die protest had aangetekend tegen de gang naar het IMF en had zelfs gedreigd acties te voeren als de IMF-deal toch wordt ondertekend, omdat hij van mening was dat het IMF zou zorgen voor het verergeren van de huidige sociaal-maatschappelijke situatie. Na dit vernomen te hebben heb ik een artikel geschreven over het samengaan van politiek en vakbond, waarbij ik het wispelturig gedrag van Hooghart aan de kaak heb gesteld.

Nadat men hem naar aanleiding van mijn artikel om rekenschap had gevraagd over zijn gedrag van toen en nu, heeft hij een verklaring afgegeven die totaal ‘below the belt’ was. Waarschijnlijk is hij geschrokken en in de war geraakt, want geschiedenis kan je niet verdraaien.

Verder moet Hooghart weten dat een persoon zijn ideologie bijna zijn of haar hele leven met zich meedraagt. Ik moet stellen dat alleen de ideologie van Hooghart afhankelijk is van zijn relatie met de regering van dat moment. Dus zijn ideologie is afhankelijk van als hij wordt geaccommodeerd of gedoogd of genegeerd!

De conclusie is dat er momenteel geen logica is in het gedrag van de heer Ronald Hooghart. Hij wil duidelijk weer meedraaien in de top vanwege ‘veranderde ideologische inzichten’, maar zijn ‘tentoongestelde ideologisch gedrag’ in de periode 2010-2020 spelen hem parten, omdat hij nu alle credits heeft verloren, waardoor hij nu als een zeer onbetrouwbare en egoïstische persoon wordt beschouwd.

Het advies is dat hij zich terugtrekt uit publieke aangelegenheden en gaat genieten van zijn gezegende leeftijd door God aan hem gegeven. Maar op deze wijze doorgaan is alleen maar zorgen voor nog meer ellende, schande en schade voor hem, zijn naasten en vrienden.

Hoogie my friend, there is a time to come and a time to go! Beware that now is the moment to retire! Take the time to enjoy the rest of your life.

Ruben Ravenberg, PhD