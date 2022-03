Nu in theater: ‘The Story of Kenny B’

Met zijn indrukwekkende levensverhaal tourt Kenny B komende tijd langs diverse theaters in heel Nederland. Kijk hier voor alle speeldata, want deze unieke theatershow genaamd ‘The Story of Kenny B’ mag je echt niet missen!

Van de jungle van Suriname naar Paramaribo naar Nederland. Van vredesonderhandelaar tot asielzoeker. Van vijftien nummer 1 hits in Suriname tot monsterhit ‘Parijs’ in Nederland. Kenny B vertelt over zijn indrukwekkende leven, aan de hand van eigen songs en klassiekers van o.a. Sam Cooke, Bob Marley en Earth Wind & Fire.

De regie voor deze eerste theatershow van Kenny B is in handen van zijn goede vriend Jörgen Raymann. Leer Kenny deze avond nog beter kennen en geniet van zijn muziek. Kijk voor kaarten en alle info op KennyB.nl.