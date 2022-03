Lijk van vrouw opgevist uit Surinamerivier

Enkele vissers hebben woensdagavond een lichaam opgevist uit de Suriname rivier. Het gaat om het stoffelijk overschot van een vrouw.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een vrouw eerder op de dag de rivier was ingesprongen. Die melding kwam rond 17.00u vanmiddag bij de Surinaamse politie. Hoogstwaarschijnlijk ging het om zelfdoding en is het lichaam dat werd aangetroffen van haar.

Het lijk dat door de vissers was opgevist, werd bij evenementenlocatie Riverview aan de Amareijesweg aan wal gebracht. Het is vooralsnog niet bekend wat het motief achter de zelfdoding is.

De politie van Meerzorg en een arts zijn ingeschakeld.