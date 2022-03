Klapband vermoedelijk oorzaak dodelijk verkeersongeval Coronie

Het verkeersongeval maandagavond in Coronie waarbij drie personen zijn omgekomen, is vermoedelijk veroorzaakt door een klapband. De 64-jarige bestuurder Samigoen Kramontono en de mede-inzittenden Ritesh Doerga (38) en Soerin Rambharos (25) kwamen daarbij om het leven.

Een van de inzittenden Sunny G. (23) overleefde het ongeluk. Hij wist op tijd uit de rijdende auto te springen. Hij raakte gewond en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Na medische behandeling is hij huiswaarts gestuurd. Het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar.

Kramontono reed samen met de inzittenden in een Toyota Mark-X over de Oost-Westverbinding richting Nickerie. Ter hoogte van km 124 kreeg de auto vermoedelijk een klapband en verloor de bestuurder de controle over het stuur. Het voertuig raakte van de weg en belandde op z’n kop in de trens. De drie inzittenden overleden ter plaatse.

Met het heengaan van deze drie slachtoffers is de verkeersbarometer voor dit jaar in Suriname gestegen naar 18. De ontzielde lichamen zijn hangende het onderzoek in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.