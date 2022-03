Kasimex Houseband leadzanger Elton Sodikromo overleden

Elton Sodikromo, leadzanger van de populaire Kasimex Houseband, is overleden. Dit meldt de muziekformatie uit Suriname vanmorgen zelf op Facebook.

De zanger was begin maart heel erg ziek geworden en was sindsdien in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Vernomen wordt dat het zou gaan om hart- en vaatziekte.

Sodikromo komt uit Nickerie en was bijkans 20 jaar verbonden bij de muziekformatie. Collega’s, fans en andere muziekvrienden hebben vol ongeloof gereageerd op zijn overlijden.

Zanger Bryan Muntslag noemt Sodikromo een zeer getalenteerd talent vocalist met een unieke ‘fijne’ stem en iemand die makkelijk de hoogste noten kon bereiken in haast elk lied.

“Hij was DE perfecte aanwinst van de Kasimex House Band. De Surinaamse muziekwereld verliest hierbij wederom een zoon van allure”, aldus Muntslag.