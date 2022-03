Buschauffeur die militair mishandelde in verzekering gesteld

De buschauffeur die op 11 maart jongstleden een militair mishandelde aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname, is vandaag aangehouden en in verzekering gesteld.

Tussen de twee mannen, de 35-jarige buschauffeur J.H. en de 41-jarige militair O.T., was die ochtend een woordenwisseling ontstaan. Ze gingen elkaar daarna te lijf, waarbij de buschauffeur de militair ernstig heeft mishandeld toen deze op de grond lag.

Dat was allemaal te zien in een filmpje, gemaakt door een voorbijganger. Na de mishandeling stapte de chauffeur in zijn bus en reed weg. Tegen hem werd aangifte gedaan.

De Surinaamse Militaire Politie stelde samen met de politie een onderzoek in naar dit incident.

Vandaag melde de buschauffeur zich samen met zijn advocaat bij de politie. Hij werd na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.