Brandstichting bij fastfood restaurant Golden Wings Kwatta

Onverlaten hebben afgelopen nacht getracht het pand, waar fastfood restaurant Golden Wings Kwatta in is gevestigd, in brand te steken. Dit gebeurde woensdagochtend rond 03.00u aan de Kwattaweg in Suriname.

Een alerte voorbijganger ontdekte een beginnende brand. Hij zag rook uit het gebouw komen en schakelde de politie in. Na controle bleek dat het oostelijk deel van het bedrijfspand schroeischade heeft opgelopen.

Het pand rook sterk naar brandstof. Het vermoeden bestaat dat het gebouw overgoten is met gasoline. De ingeschakelde brandweer was ter plaatse, maar hoefde niet op te treden. De schade is beperkt gebleven.

Omstanders hadden het vuur voor de komst van de brandweer reeds geblust, bevestigd voorlichter van de Surinaamse brandweer, Anthony Grootfaam, tegenover Waterkant.Net. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie van Kwatta is belast met het onderzoek.