Bondru Entertainment Suriname organiseert nieuwe persbriefing

Bondru Entertainment Suriname, een groep belanghebbenden uit de Surinaamse entertainment branche, heeft bekendgemaakt dat er op donderdag 17 maart weer een persbriefing wordt gehouden.

De briefing wordt georganiseerd in het kader van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de bundeling van belanghebbenden uit de entertainment branche en de COVID-19 maatregelen. Eerder had de organisatie gepleit voor een trial evenement op 13 maart, maar daar is niets van terechtgekomen mede door de houding van de overheid.

Op de bijeenkomst, die donderdag om 11.00u bij Hook & Catch Restaurant aan de Verlengde Hogestraat No. 48 te Paramaribo plaatsvindt, zal hierop verder worden ingegaan.

De organisatie roept vertegenwoordigers van alle mediahuizen/bedrijven, freelance journalisten/nieuwsverslaggevers en/alle belanghebbenden uit de media branche in Suriname op, om hierbij aanwezig te zijn.