Surinamer schiet Dominicaan neer na ruzie over vrouw

Een discussie tussen een Surinaamse en een Dominicaanse man over een vrouw, is dinsdagmorgen uitgemond in een schietpartij. Dit gebeurde rond 09.30u op de goudconcessie Kriki Neygi te Brownsweg in Suriname.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte, een Surinamer die bekend staat als Bigi Skin, niet wilde dat een 24-jarige Dominicaan met een vrouw die op het goudveld werkzaam is, moest bemoeien.

Er ontstond hierover een woordenwisseling tussen beide mannen, waarbij de verdachte zijn rivaal met een jachtgeweer dat hij bij zich had, neerschoot. Na de schietpartij verliet de schutter de plaats.

De 24-jarige gewonde Dominicaan werd naar de Medische Zending overgebracht en van daaruit naar de Spoedeisende Hulp. Hij verkeert buiten levensgevaar zegt de politie.

De politie van Brownsweg werkt aan de aanhouding van de schutter.