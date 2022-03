Pick-up op z’n kop na zware aanrijding Mijnzorgweg

Bij een zware aanrijding maandagavond tussen een pick-up en personenauto aan de Mijnzorgweg in Suriname, zijn beide voertuigen flink beschadigd geraakt.

De bestuurder van de personenwagen raakte gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Gezien de staat van het voertuig (foto onder) is het een wonder dat hij het ongeval heeft overleefd.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Door de klap kwam de pick-up op z’n kop terecht. Door het ongeval was het verkeer voor enige tijd gestremd.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek.