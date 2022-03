Maureen Nibte krijgt Powisi op vrije voeten

Advocaat Maureen Nibte heeft Rinaldo Mussendijk alias Powisi vandaag op vrije voeten gekregen. De raadsvrouw diende een verzoek in om hem vrij te laten welke door de rechter-commissaris (rc) is gehonoreerd.

Powisi is donderdagavond na een achtervolging door de politie neergeschoten te Latour. Hij werd opgespoord voor heling van een gouden halsketting die enkele dagen daarvoor was buitgemaakt bij een beroving.

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo signaleerde Powisi donderdagavond achter het stuur te Beekhuizen en stelde een achtervolging in. De verdachte voerde zijn snelheid op en knalde op de hoek van de Latour- en Martin Luther Kingweg tegen een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname.

De man stapte uit het voertuig en nam de benen. Waarschuwingsschoten brachten hem niet op andere gedachten, waarna er gericht werd geschoten. Hij had een schotverwonding in zijn buikstreek opgelopen en was met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Powisi had toegegeven de halsketting van ruim 8 gram, voor SRD 7.000 te hebben aangeschaft en deze door te hebben verkocht aan een bekende ondernemer. Hij werd na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. In zijn voertuig werden inbrekerswerktuigen aangetroffen en in beslag genomen, berichtte de politie.

Volgens Nibte is er excessief en disproportioneel geweld tegen Powisi aangewend door de politie. Zij zegt dat haar client ook ernstig is mishandeld tijdens de aanhouding. Volgens haar is een tand van hem uit zijn mond geslagen en een ander zit los.