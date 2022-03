Identiteit drie verkeersdoden Coronie bekend: vierde slachtoffer buiten levensgevaar

De identiteit van de drie verkeersdoden, die maandagavond vielen bij een verkeersongeval op de Oost-Westverbinding in Suriname, is bekend.

Bij het tragisch ongeval is de 64-jarige eigenaar van de grijs gelakte Toyota Mark-X tevens bestuurder, Samigoen Kramontono overleden. Hij reed samen met drie inzittenden over de bovenvermelde weg, toen het voertuig van de weg raakte en in de trens op z’n kop belandde.

Twee van de drie inzittenden overleden ook ter plaatse. Het gaat om Ritesh Doerga (38) en Soerin Rambharos (25). Het vierde slachtoffer S.G. (23) wist op tijd uit de auto te springen. Hij raakte hierdoor gewond en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie is dit slachtoffer na medische behandeling huiswaarts gestuurd.

De agenten van Coronie die ter plaatse aanwezig voor onderzoek aanwezig waren, gingen in hun uniform de trens in om de slachtoffers uit de auto te halen. Ze hebben alle drie ontzielde lichamen uit de wagen gehaald en langs de weg geplaatst.

Met het heengaan van deze drie slachtoffers is de verkeersbarometer in Suriname gestegen naar 18.