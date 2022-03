Dure iPhones buitgemaakt bij overval op telefoonwinkel Hermitage Mall

Bij een gewapende roofoverval op een telefoonshop aan de Lalla Rookhweg in Suriname, zijn zondagavond zes dure iPhones buitgemaakt. Dit gebeurde omstreeks 20.30 uur in de Hermitage Mall bij unit Gamestar.

Volgens de shopmedewerker stapte een man de zaak binnen en deed zich voor als een klant. Hij liet twee iPhones uit de etalage kast halen om zogenaamd te bezichtigen. Beide mobiele telefoons plaatse hij vervolgens op de kast.

Hij ging daarna in zijn tas en haalde een vuistvuurwapen te voorschijn. Daarmee hield hij de verkoper onder schot en pakte de twee telefoons van de kast en nog eens vier iPhones uit de kast.

Onder bedreiging van het vuurwapen maakte de rover in totaal zes dure telefoons buit. Volgens de shopmedewerker is de waarde per telefoon USD 1650. Gamestar is voor bijkans USD 10.000 benadeeld.

Na de daad verliet de dader de plaats met medeneming van de buit. Een tweede dader stond op de uitkijk. Beiden zijn na de daad weggereden op een bromfiets.

De politie van Uitvlugt heeft de aangifte opgenomen en is bezig met de opsporing van het duo. Het onderzoek duurt voort.