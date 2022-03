Drugslab in Surinaamse groothandel Zoetermeer aangetroffen

Bij deze Surinaamse groothandel in Zoetermeer is afgelopen weekend een drugslab aangetroffen. Dat gebeurde zaterdag tijdens een integrale controle door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT).

Het zou gaan om Suri Bazar aan de Edisonstraat. In het pand is een grote hoeveelheid drugs aangetroffen en in beslag genomen. Ook werden er onder meer chemicaliƫn aangetroffen, waarmee drugs kunnen worden gemaakt.

Drie mannen uit Den Haag zijn gearresteerd. De vondst en de aanhoudingen zijn pas dinsdag bekendgemaakt door het HEIT. De Surinaamse groothandel is per direct gesloten, meldt het team.