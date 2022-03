Politie betrapt tegels stelende inbreker op heterdaad

Milton M. is zondagmorgen door de Surinaamse politie op heterdaad betrapt vóór een woning, waar hij tegels had klaargezet om ze mee te nemen. Dit gebeurde op klaarlichte dag om 11.00u aan de Bersabalaan in Suriname.

De 41-jarige inbreker was op de hoogte dat het gezin uitlandig was. Hij had daarom vrij spel om tot zijn daad over te gaan. Toen de politie van Uitvlugt na de melding ter plaatse arriveerde, bleek dat de verdachte reeds 100 tegels op de achterzitting van zijn voertuig had geplaatst, om deze mee te nemen.

Hij had voorbereidingen getroffen om niet gepakt te worden in geval iemand hem met zijn voertuig zou zien; de kentekenplaten van zijn auto waren door hem verwijderd.

Ondanks zijn voorbereiding is de inbreker toch gepakt door de politie. Bij de aanhouding bekende de verdachte het feit te hebben gepleegd. Hij is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.

Zijn voertuig, een zwart gelakte Toyota Vitz en de gestolen tegels zijn in beslag genomen. Milton blijft aangehouden.